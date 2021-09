Eksplozija u zgradi u Geteborgu

STOKHOLM - Oko 25 ljudi primljeno je u bolnicu nakon što je rano jutros došlo do eksplozije u stambenoj zgradi u Geteborgu, javlja Rojters pozivajući se na agenciju TT.

Švedska policija saopštila je da je u toku evakuacija građana koji žive u tom području.

#Gothenburg explosion Update: The explosion occurred in a residential building in #Göteborg, Sweden At least 24 people have been taken to hospital. Most of them by "Bus" as the ambulances come late. Police has not provided more details. pic.twitter.com/e3udZiS1Nq