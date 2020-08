Eksplozije odjekuju Bejrutom, ima povrijeđenih

Višestruke eksplozije odjeknule su Bejrutom, sudeći prema izvještajima očevidaca.

Zgrade u promjeru od nekoliko kilometara pretrpjele su materijalnu štetu, a eksplozija se čula više od 20 kilometara od glavnog grada Libana.

Ostaje nejasno šta je prouzrokovalo eksplozije. Najmanje jedna eksplozija dogodila se u blizini rezidencije bivšeg premijera Sada Haririja u centru Bejruta, izvijestio je LBCI, a prenosi "Dnevni avaz".

Druga lokalna TV stanica, MTV, citirala je sigurnosni izvor koji kaže da se eksplozija dogodila u skladištu u luci Bejrut.

Druga eksplozija odjeknula je u blizini prve.

Mještani su na društvenim medijima objavili fotografije na kojima se vidi velika šteta na objektima.

Kako prenosi AFP, zgrade se tresu, prozori pucaju, uz velike oblake dima. Libanski mediji objavljuju snimke povrijeđenih ljudi nakon masovne eksplozije čiji uzrok još nije poznat.

Pojedini dijelovi grada su ostali bez napajanja električnom energijom. Prvi medijski izvještaji navode da su eksplozije posljedica incidenta u luci u Bejrutu.

