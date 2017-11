Eksplozije u Njujorku: Nekoliko desetina ljudi povrijeđeno u fabrici kozmetike

NJUJORK - U seriji eksplozija u fabrici kozmetike Verla, u državi Njujork, povrijeđeno je nekoliko desetina ljudi. Iznad objekta se nadvio crn, gust dim, a čini se i kao da nedostaju dijelovi zgrade, piše "En-Bi-Si Njuz".

Prema informacijama zvaničnika, incident se dogodio oko 10.30 časova prema lokalnom vremenu, povrijeđeno je najmanje 20 osoba i trenutno nikom od njih život nije ugrožen.

Na licu mjesta su pripadnici specijalnih službi, a očevici su naveli da se miris hemikalija brzo širio.

Address for fire listed -Verla Internt. Cosmetics, worker said he felt floor move, alarms went off, then smelled chem, smoke @SPECNewsHV pic.twitter.com/WdBkMixJaP — Caitlin Landers (@CaitlinLanders) November 20, 2017

U toku je istraga kojom bi trebao da bude utvrđen uzrok nesreće.

Inače, u toj fabrici zaposleno je više od 100 osoba.

The scene of the fire at Verla International pic.twitter.com/vZi41z2Mf7 — Nina Schutzman (@PoJoNSchutzman) November 20, 2017

Inspekcijom je utvrđeno da je Verla od početka godine imala registrovanih devet prekršaja, od kojih su šest klasifikovani kao ozbiljni, navodi "En-Bi-Si Njuz".