Eksplozije u Tirani, policajci na meti (VIDEO)

TIRANA - Novi opozicioni protest održan je ispred Gradske skupštine u Tirani, a demonstranti su bacali baklje i molotovljeve koktele.

Građani su se ponovo okupili ispred prostorija Opštine Tirana, gde je održavan novi protest sa zahtjevom za ostavku gradonačelnika Eriona Veliaja, javlja VoxNews.

Napetosti su porasle nakon govora predstavnika i aktivista opozicije. Ovaj protest je započet bakljama i molotovljevim koktelima.

Demonstranti su bacali molotovljeve koktele u pravcu ulaza u Gradsku skupštinu Tirane, dok je ispred njih stajalo na desetine policajaca.

Na sreću, molotovljevi kokteli nisu pogodili policajce, ali su eksplodirali na ulaznim stepenicama Gradske skupštine, prenosi Telegraf.rs.

The opposition in #Albania is protesting for the second month in front of the Municipality of #Tirana. They demand the resignation of the Mayor #ErionVeliaj as they accuse him of corruption on at least 3 occasions. pic.twitter.com/cNQmqwX0IB