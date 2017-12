EKVADOR -Zemljotres jačine šest stepeni Rihterove skale pogodio je Ekvador, javio je američki Centar za geolška ispitivanja.

Epicentar zemljotresa bio je 73 kilometara severoistočno od Portovijeha, preneo je Rojters.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.2 Near Coast of Ecuador 48 min ago pic.twitter.com/uHCuqd19AZ