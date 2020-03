Ekvadorci blokirali pistu automobilima da avion iz Španije ne sleti

Policija upadom vozilima na pistu spriječila vanredno slijetanje aviona iz Španije na aerodrom u gradu Gvajakil u Ekvadoru. Događaj koji se u srijedu, 18. marta dogodio na aerodromu u najvećem ekvadorskom gradu Gvajakil uzburkao je javnost i izazvao žestoku osudu.

Lokalne policijske snage su, usljed straha od širenja koronavirusa, upale sa velikim brojem policijskih vozila na pistu ovog aerodroma kako bi spriječile avion iz Španije da tamo sleti, navodi portal aviatica.rs.

Putnički avion španske aviokompanije Iberija, Erbas A340-600 koji je prazan letio od Madrida za Gvajakil kako bi tamo preuzeo španske turiste i vratio ih kući, nije mogao da sleti na aerodrom u ovom gradu zbog odluke lokalne policije da mu uskrati slijetanje.

#Ecuador authorities block runway at airport to prevent authorized landing of plane from Spain pic.twitter.com/TWl2WQ4gxH