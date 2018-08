El Čapo više nije najopasniji narkobos na svijetu

Američke i meksičke vlasti objavile su da je najnoviji, najtraženiji vođa kartela bivši policajac Nemesio Oseguera Servantes, poznatiji kao El Menčo. El Menčo na ovoj je poziciji zamijenio Hoakina Guzmana poznatog kao El Čapo, koji je uhapšen 2016.

Pol Krejn, Amerikanac koji je vodio meksički tim koji je uhapsio Guzmana, sada je Servantesa označio kao "broj jedan".

"On ima armiju od hiljada i hiljada baš zlih ljudi", kazao je Krejn u intervjuu za "The New York Post".

Američka DEA i meksičke vlasti ranije su ovog mjeseca održali zajednički sastanak u Čikagu i na tom susretu El Menčo je označen kao meta broj jedan - možda najopasniji gospodar narkotika na svijetu, a vodi kartel "Jalisco Nueva Generación" (nova generacija Haliska). Kako se očekuje, SAD i Meksiko sada će pokrenuti niz zajedničkih akcija kako bi zaustavili kriminalno carstvo El Menča.

"Nova generacija Haliska" kartel preuzeo je poslove El Čapovog "Sinaloa" kartela i uspostavili su brojne trgovinske rute narkoticima u SAD, Aziji, ali i Evropi. Hapšenje Guzmana stvorilo je svojevrsnu igru prijestola, u kojoj su se rivali borili ko će preuzeti tron.

Iako "Sinaloa" i dalje funkcioniše - šef je sada bivši partner El Čapa, Ismal Zambada El Majo, 70-godišnji dijabetičar koji nije uspio vratiti tron kralja kokaina.

"Halisko je još opasnija, jer funkcioniše kao paravojna organizacija", tvrdi Krejn.

Postavljaju čak i barikade u mjestima gdje namjeravaju preuzeti "vlast".

El Menčo ima prilično ozbiljnu biografiju - prije tri godine bio je idejni vođa paravojnog udara na sigurnosne snage u Meksiku. U ovom napadu čak su srušili vojni helikopter.

Prije nego što je preuzeo ovu kriminalnu organizaciju, Servantes je bio sitni diler koji je radio za policiju. Kasnije je napustio ovaj posao i pridružio se "Milenio" kartelu, gdje je oženio Rosalinu, sestru vođe ovog kartela.

(Radiosarajevo.ba)