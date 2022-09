Emanuel i Brižit Makron ismijani na odavanju počasti Elizabeti II

PARIZ - Emanuel Makron i prva dama Brižit Makron ismijavani su na internetu nakon što su uočeni kako nose sunčane naočale i tenisice, a uz pratnju saradnika u "inkognito" šetnji Vestminsterom.

Francuski predsjednik i prva dama su u Ujedinjenom Kraljevstvu na ceremoniji sahrane kraljice Elizabete II, a u nedjelju su prošetali centrom Londona u skromnoj odjeći kako bi svjedočili hiljadama ožalošćenih koji su se probijali do kraljičinog kovčega kako bi odali posljednju počast.

Emmanuel Macron incognito is possibly the least incognito person I’ve ever seen https://t.co/d33PcWOTdi