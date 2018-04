Era, novi tajni naučni grad u Rusiji

MOSKVA - Najava ruskog Ministarstva odbrane da će u blizini crnomorskog ljetovališta Anapa otvoriti vojno-tehnološki grad Era uzburkala je zapadne medije i eksperte, koji u tome vide povratak prakse sovjetskih „zatvorenih gradova“, u kojima su se nalazile tajne naučne, industrijske i vojne ustanove.

Tokom Hladnog rata, Sovjetski Savez je pokušavao da „stigne i prestigne SAD“ u vojnom razvoju, aktivno je sprovodio istraživanja u mnogim oblastima, a taj posao se nije samo odvijao na univerzitetima i naučno-istraživačkim institutima, piše u svom članku za „Nešenel interest“ Semjuel Bendet, naučni saradnik analitičkog centra „Američki savjet za spoljnu politiku“. Kako objašnjava, napredak u tehničkoj sferi kovan je u tzv. „zatvorenim naučnim gradovima“ širom zemlje.

Takvi gradovi podizani su obično oko laboratorija koje su se bavile nuklearnim, biološkim i hemijskim istraživanjima, razvojem raketnih i balističkih tehnologija i testiranjima različitog oružja.

Takozvani „zatvoreni gradovi“ su najstrože čuvani i nisu bili ucrtani na geografske karte Sovjetskog Saveza, a dali su veliki doprinos rastu i razvoju sovjetskih oružanih snaga i savremeni vojno-industrijski kompleks Rusije im mnogo duguje, konstatuje ekspert.

Po svoj prilici, četvrt vijeka poslije raspada Sovjetskog Saveza Moskva je riješila da se „vrati istom principu“: rusko Ministarstvo odbrane oglasilo se o skorom stvaranju vojno-tehnološkog grada Era u blizini Anape, zaključuje autor.

Planirano je da se do 2020. godine u „Eri“ otvori više od dvije hiljade radnih mjesta, a da prve laboratorije i stanovi za saradnike budu završeni ovog ljeta. U tom tehnološkom gradu biće izrađeno sve ono što je potrebno za komforan život mladih stručnjaka i njihovih porodica, uključujući prodavnice, škole, vrtiće i javni prevoz.

„Sve je kao što je bilo prije nekoliko desetina godina u sovjetskim ’tajnim gradovima‘“, piše autor.

Međutim, Era ima jednu značajnu prednost u odnosu na slične projekte zbog činjenice da će njegovu izgradnju i razvoj kontrolisati Ministarstvo odbrane, uvjeren je američki stručnjak. Kako ističe Bendet, zvaničnici tog resora su odabrali „racionalan pristup razvoju progresivne ideje“ i usmjerili su se na razvoj pojedinih sektora, kao što su bespilotni sistemi, a takođe prepoznaju i potrebu za saradnjom i koordinacijom između civilnih i vojnih inovatora.

Da li će Era biti uspješna inicijativa, pokazaće vrijeme, ali već sada je jasno da ruski „establišment iz odbrambene sfere veoma ozbiljno shvata stvaranje tehnoloških prednosti, koje će omogućiti njihovim oružanim snagama da primjenjuju nove tehnologije i ideje“ — ne bez razloga, stotine naučnih odjeljenja vojnih univerziteta i instituta po cijeloj Rusiji već sada se bavi razvojem visokih tehnologija u oblastima kao što je vještačka inteligencija, tvrdi autor.

Međutim, direktor Saveza za razvoj naučnih gradova Rusije Mihail Kuznjecov smatra da se ovde ne radi o vraćanju ka sovjetskoj tradiciji i oživljavanju „zabranjenih gradova“.

„Neki od sovjetskih ’zatvorenih gradova‘ su bili pod Ministarstvom odbrane kao različiti poligoni, a ministarstvo ih je koristilo i učestvovalo je u njegovoj zaštiti. Primjer za to je kosmodrom ’Bajkonur‘. Ali zatvorenost gradova u suštini nije imalo veze sa tim da li pripada Ministarstvu odbrane. To su bile i civilne organizacije, civilne teritorije. Oni su zatvarani ne zato što su povezani sa Ministarstvom odbrane, već zato što je postojala ideja da ne treba svakom sve pokazivati, da nešto treba držati i u tajnosti. Osim toga, postojali su takođe i tzv. nezatvoreni gradovi, ali njih nisu mogli da posjećuju stranci i predstavnici ambasada. Imali su poseban režim. Recimo, grad Noriljsk se i danas smatra ’nezatvorenim gradom‘, ali da bi se posjetio potrebna su nekakva pozivna pisma rođaka i sve se provjerava. Međutim, kada govorimo o tehnološkom gradu Era, ja ipak mislim da to nije povratak sovjetskoj tradiciji, nego da se ovde radi o jačanju odbrambene moći, a to podrazumijeva i perspektivno naoružanje…“, rekao je Kuznjecov za Sputnjik.

Glavni zadaci vojnog inovacionog grada Era, čiju je maketu ministar odbrane Sergej Šojgu predstavio predsjedniku Vladimiru Putinu početkom godine, biće razvoj inovacionih tehnologija, skraćenje rokova prilikom stvaranja novog naoružanja, vojna i specijalna tehnika, a takođe obuka visokokvalifikovanih kadrova za preduzeća vojnoindustrijskog kompleksa i vojnih naučno-istraživačkih instituta.

Naučnici inovacionog grada Era radiće na osam glavnih naučnih oblasti, uključujući vještačku inteligenciju i sferu superkompjutere.

Prema podacima iz otvorenih izvora, u Rusiji danas postoji 40 „zatvorenih gradova“ u kojima živi, radi, obrazuje se i podiže djecu više od milion ljudi. Oni su strogo čuvani, a moguće ih je posjetiti samo uz specijalnu dozvolu.

(sputnik)