Erdoan: Ankara uvijek na strani "ugnjetenih"

ISTANBUL - Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan rekao je danas da Turska podržava "ugnjetene" na Kavkazu, gdje je Ankara na strani Azerbejdžana u žestokim sukobima protiv etničkih jermenskih snaga u Nagorno-Karabahu.

"Mi se borimo i danju i noću da naša zemlja zauzme mjesto koje zaslužuje u globalnom svjetskom poretku. Mi smo uvijek uz one koji su pod represijom, i to svuda od Sirije do Libije, od istočnog Sredozemlja do Kavkaza", rekao je Erdoan.

Novi sukobi između Azerbejdžana i Jermenije izbili su 27. septembra, a intenzivne borbe i dalje traju u spornom regionu Nagorno-Karabah.