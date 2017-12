Erdoan: Izrael je zemlja okupacije koja ubija mlade ljude i djecu

ANKARA - Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan u subotu je opisao Izrael kao državu okupacije koja provodi teror nad Palestincima, dok je pojačao kritike američkog priznanja Jerusalima kao izraelske prijestonice.

Erdoan se ogorčeno usprotivio odluci američkog predsjednika Donalda Trampa da prizna Jerusalim kao prijestonicu jevrejske države i sazvao je samit islamskih zemalja za 13. decembar u Istanbulu.

"Izrael je država okupacije", izjavio je Erdoan u govoru u Istanbulu, misleći na izraelsku kontinuiranu okupaciju Zapadne obale i gradnju jevrejskih naselja.

"Oni sada provode teror i bombarduju mlade ljude i djecu", kazao je.

U osvetničkim izraelskim vazdušnim udarima na pojas Gaze ubijena su dvojica pripadnika palestinskog pokreta Hamas prije zore, čime je ukupan broj ubijenih porastao na četiri otkako je Tramp objavio svoju odluku.

Edoan je izjavio da je američka odluka "ništavna i nevažeća" za Ankaru.

"Tramp pokušava da dovrši posao riječima 'učinio sam to, to je završena stvar!' Žao mi je, ali to što ste jaki ne daje vam takvo pravo. Čelnici velikih zemalja imaju zadatak da donesu mir. Ne da pokreću sukobe", izjavio je Erdoan.

Turski čelnik i danas je nastavio da igra centralnu ulogu u diplomatskim naporima na rješenju krize, telefonirajući francuskom predsjedniku Emanuelu Makronu i libanskom predsjedniku Mišelu Aounu, saopšteno je iz kancelarije turskog predsjednika.

Prošle godine su Turska i Izrael okončali spor izazvan izraelskim napadom na brod koji se kretao prema Gazi u kome je ubijeno deset turskih aktivista i koji je doveo do degradacije diplomatskih veza.

Dvije strane otada su intenzivirale saradnju, posebno na polju energetike, ali je Erdogan u više navrata iznosio ogorčene kritike izraelske politike.

Prošle sedmice je upozorio da bi turska reakcija "mogla ići tako daleko" da prekine diplomatske odnose s Izraelom, ali to nije pomenuo u svom posljednjem govoru, prenosi AFP.