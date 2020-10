Erdoan: Jerusalim je naš grad

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan započeo je obraćanje Parlamentu Turske u četvrtak dugim govorom o Jerusalimu i Palestincima u kojem je naglasio - Jerusalim je naš grad.

Erdogan se pozvao na vladavinu Osmanskog carstva Jerusalimom koje je trajalo vijekovima, tačnije, kako je naveo od 1517. do 1917. godine.

"U tom gradu, koji smo morali da napustimo u suzama tokom Prvom svjetskog rata još uvek se mogu vidjeti tragovi osmanskog otpora. Tako da je Jerusalim naš grad", rekao je turski predsjednik.

On je dodao da je zidine Jerusalima, koje još uvek stoje, i Kupolu na stijeni u Starom gradu obnovio Sulejman Veličanstveni, koji je vladao Osmanskim carstvom od 1520. do smrti, 1956. godine.

"Pitanje Jerusalima nije običan geopolitički problem za nas. Najpre Stari grad, srce Jerusalima, sagradio je Sulejman Veličanstveni i naši preci pokazali su poštovanje i visoko su cijenili taj grad", naveo je Erdogan.

Potom se osvrnuo na položaj Palestinaca.

"Palestinski narod živio je tu vijekovima, ali je bio okupiran i njegova su prava bila ugrožena", naveo je turski predsjednik, prenose izraelski mediji.

(Sputniknews.com)

