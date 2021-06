Erdoan: Međunarodna zajednica nije položila test

ANTALIJA - Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan izjavio je da međunarodna zajednica nije uspjela da položi test iz upravljanja pandemijom virusa korona.

On je, tokom obraćanja prvog dana trodnevnog Diplomatskog foruma u Antaliji, podsjetio da je Savjet bezbjednosti UN nakon 100 dana epidemije proglasio situaciju "najvećom zdravstvenom krizom u istoriji".

Pozivajući svjetske lidere da ne dozvole "nacionalizam" kada je riječ o vakcinama protiv kovida 19 i da ne ponavljaju iste greške dok se pandemija nastavlja, Erdoan je naglasio da je širenje zaraze ojačalo nepravdu u svijetu.

Erdoan se tokom govora osvrnuo i na pitanje energetskih resursa u istočnom Sredozemlju, napomenuvši da sve strane treba da obezbijede saradnju umjesto sukoba.

Turska i Grčka su ove godine nastavile razgovore s ciljem pronalaženja rješenja za bilateralne sporove u Egejskom i Sredozemnom moru, podsjeća Anadolija.

Predsjednik Turske naveo je i to da Ankara želi da u narednom periodu ojača saradnju u svim regionima, od Afrike do Latinske Amerike i od Pacifika do Azije.

"Vjerujem da će se Diplomatski forum u Antaliji pretvoriti u polje gdje na vrijeme kuca srce globalne diplomatije", poručio je Erdoan.

U radu Foruma učestvuju i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i članovi Predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić.

Forum okuplja 10 šefova država i vlada, 42 ministra spoljnih poslova, troje bivših šefova država i vlada i više od 50 predstavnika međunarodnih organizacija i bivših zvaničnika vlada, potvrđeno je Anadoliji u Ministarstvu spoljnih poslova Turske.

Teme foruma su situacija na Balkanu, budućnost Evrope, transatlantski odnosi, pitanje izbjeglica i migranata i prijetnja terorizma.