Erdoan: Oni koji su počinili masakr u Dumi skupo će platiti za to

ANKARA - Turska će nastaviti blisku saradnju s Rusijom i Iranom u Siriji, rekao je predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan.

Prošle sedmice predsjednici ove tri država okupili su se u Ankari zbog samita o Siriji. Erdoan je tokom obraćanja pristalicama u Ankari rekao da su ti susreti "prekretnica prema rješenju sirijske krize".

"Istočna Guta i Duma, osuđujem one koji su počinili taj masakr. Ko god to bio, onaj ko je počinio taj masakr skupo će platiti za to", rekao je Erdoan.

U navodnom hemijskom napadu u Dumi, posljednjem utočištu pobunjenika u Istočnoj Guti, predgrađu Damaska, smrtno je stradalo oko 70 ljudi.

Rusija je rekla da u Dumi nije bilo hemijskog napada te da njihova istraga nije našla tragove zabranjenog oružja.