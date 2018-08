Erdoan: Pokrenut ekonomski rat, odnosi sa SAD na niskoj grani

ANKARA - Predsjednik Redžep Tajip Erdoan ustvrdio je nakon strmoglavog pada nacionalne valute, da se protiv Turske vodi "ekonomski rat" i najavio da će na njega uzvratiti, no nije imenovao nijednu državu.

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp udvostručio carine za turski čelik i aluminij, Erdoan je pad turske lire za 18 podsto u odnosu na dolar u petak nazvao "raketama gospodarskog rata ispaljenima na Tursku".

"Oni koji su planirali izvesti državni udar u julu 2016. sada to žele učiniti ekonomskim putem", rekao je Erdoan u govoru na političkom skupu, ali nije imenovao nijednu državu.

Američko-turski odnosi na niskim granama

Odnosi između Turske i Sjedinjenih Država, koje su saveznici unutar NATO-a, pali su na najniže grane unazad više decenija zbog niza pitanja - od različitih interesa prema Siriji, turske ambicije da kupi ruski obrambeni sustav do američkog pastora Andrewa Brunsona koji je u zatvoru u Turskoj pod optužbom za terorizam.

"Oni koji se ne mogu s nama nositi izveli su digitalne valutne urote koje nemaju veze sa stvarnošću naše zemlje, s našom proizvodnjom i stvarnom ekonomijom", rekao je Erdoan na skupu svoje stranke AK u gradu Rize na Crnome moru.

"Naša se zemlja ne urušava niti je razorena, niti je u stečaju ili krizi", ustvrdio je.

Turski predsjednik nije u govoru spomenuo specifični rok dat Turskoj za izručenje Brunsona, ali je naznačio da se Turskoj ne može prijetiti.

"To nije bilo koja zemlja, to je Turska"

"Oni prijete, kažu, poslaćete nam ga do 18 sati... To nije bilo koja zemlja. To je Turska", poručio je Erdoan.

Nakon gotovo 20 mjeseci u turskome zatvoru, Bruson je od jula u režimu kućnog pritvora. Od tada Trump i njegov potpredsjednik Mike Pence pozivaju turske vlasti da ga puste na slobodu, a Ankara uzvraća da je njezino sudstvo neovisno.

Turska delegacija posjetila je Vašingtonu prošle sedmice, no nema naznaka da je postignut dogovor.

Erdoan je u subotu ponovio poziv Turcima da prodaju svoje dolare i evre kako bi spriječili dalje potonuće pad lire.

Turska lira izgubila je oko 40 odsto vrijednosti samo u ovoj godini.