Erdoan i Putin o tri sirijske teme

BON - Nakon najavljenog povlačenja američkih trupa iz Sirije, Rusija i Turska rade na novoj strategiji, a to će biti i najvažnije teme razgovora koje će turski i ruski predsjednici Redžep Tajip Erdoan i Vladimir Putin danas voditi u Moskvi, piše Dojče vele.

Nakon najave američkog predsjednika Donalda Trampa da će povući trupe iz Sirije, sada svi učesnici tog sukoba moraju da promjene taktiku na terenu, piše DW i navodi da će se današnji razgovori vrtiti oko tri teme - formiranja bezbjednosne zone u sjevernoj Siriji istočno od Eufrata, moguće operacije turske vojske u Manbidžu i rastućeg uticaja islamista bliskih Al Kaidi u Idlibu.

Kako se navodi, od svih tih tema Turska ostaje pri tome svom stavu prema Partiji demokratske unije (PYD) i njenom militantnom krilu YPG koje su osnovali sirijski Kurdi, a koje neguju bliske veze sa zabranjenom Radnickom partijom Kurdistana (PKK) koju Turska smatra terorističkom organizacijom.

Za razliku od SAD YPG je bio partner u borbi protiv tzv. Islamske države, a američki instruktori obučavali su i naoružali borce YPG, što je Turskoj oduvijek bio trn u oku i razlog za nesuglasice među NATO-partnerima.

DW navodi da je cilj PYD i YPG osnivanje autonomnog regiona na sjeveru Sirije, južno od turske granice, teritoriji na kojoj Turska planira da formira bezbjednosnu zonu.

Stručnjaci smatraju da se i Erdoan i Tramp slažu oko uvođenja bezbjednosne zone koja bi trebalo da bude široka 32 kilometara i na čije uspostavljanje Turska polaže pravo, ali nije sasvim jasno da li je Vašington sa tim saglasan.

Stručnjak za tursko-ruske odnose sa sjedištem u Moskvi Kerim Has, siguran je da Erdogan i Tramp vode razgovore o sudbini sirijskih Kurda, kao i da prema tom dogovoru Turska ne bi napadala borce YPG, već bi oni sami napustili tu zonu u pravcu juga.

Has smatra da je moguće i formiranje neke kurdske države u Siriji, po uzoru na sjeverni Irak, a uz dozvolu i pomoć Turske.

Prema njegovim rečima, Moskva smatra da bi režim sirijskog predsednika Asada ponovno trebalo da uspostavi kontrolu nad svim područjima Sirije, ali i da predviđa neku vrstu autonomije za Kurde.

DW navodi da Erdoan već mjesecima preti ofanzivom na grad Manbidž na zapadnoj obali Eufrata, grad koji je 2016. godine od takozvane Islamske države preuzeo YPG – i tu i ostao, što je u suprotnosti sa obećanjima Vašingtona da će se YPG nakon pobjede povući.

Sa druge strane Rusija bi Manbidž volela da vidi u rukama Asadovih trupa, a Kerim Has naglašava da Moskva nikada Turskoj ne bi dala zeleno svetlo za ofanzivu na Manbidž.

Has smatra da, koliko god da je Erdoanu važna situacija na istočnoj obali Eufrata i u Manbidžu, toliko je Putinu važna sudbina grada Idliba, gde Turska želi da spriječi Asadovu ofanzivu na Idlib koja bi prouzrokovala novi talas izbjeglica.

"Očekuje se da će Putin Erdogana u Moskvi podsjetiti na stavke iz ugovora o Idlibu i jasno mu staviti do znanja: Ili ćete vi da potjerate HTS iz regiona ili ćemo to da uradimo mi", smatra Has.