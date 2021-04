Erdoan iznenadio Fon der Lejenovu dočekom

Ursula fon der Lejen, predsjednica Evropske komisije ostala je zatečena kada je na dočeku u turskoj prijestonici mjesto pored predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdoana zauzeo njen kolega, predsjednik Evropskog Savjeta Šarl Mišel, prepustivši njoj sporedno mjesto u prostoriji.

Snimak sa sastanka pokazuje šeficu izvršne vlasti Evropske unije kako gestikuliše u nevjerici nakon što su Erdoan i Mišel zauzeli dva mjesta u središtu prostorije, ostavljajući za nju slobodno mjesto na sećiji sa strane.

"Predsjednica Komisije bila je očigledno iznenađena", rekao je portparol EK, Erik Mamer, dodajući da je šefica Komisije trebalo da ima isto mjesto kao i druga dva učesnika u ovom sastanku.

Kako je izgledao sastanak i da li je ovo propust protokola, politički incident i uvreda za predsjednicu Evropske komisije ili je to zbog mjera protiv pandemije, procijenite sami.

Meeting between two EU leaders and Turkish president Erdogan. European Commission President Ursula von der Leyen the only one who didn’t get a chair. Protocol officers everywhere are screaming. pic.twitter.com/NTwhUJa922