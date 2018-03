Erdoan kritikovao Haradinaja: Polagaćeš račune

ANKARA - Predsjednik Republike Turske Redžep Tajip Erdoan kritikovao je kosovskog premijera Ramuša Haradinaja zbog odluke da smijeni šefa obavještajne službe i ministra unutrašnjih poslova, upitavši ga prema čijoj direktivi je to uradio.

"Naša obavještajna služba je operacijom na Kosovu uhvatila i prebacila najviše čelnike ove organizacije na Balkanu. Ali, žalostan sam zbog jedne stvari. Kosovski premijer (Ramuš Haradinaj), smijenio je čovjeka na čelu obavještajne službe i ministra unutrašnjih poslova. Pitam kosovskog premijera, po čijoj direktivi si napravio takav korak? Od kada si ti počeo štititi one koji pokušavaju izvršiti udar na Republiku Tursku", poručio je Erdoan.

Erdoan je dodao kako će Haradinaj pred "Kosovarima polagati račun za to što je hranio one koji su pokušali izvesti udar na Tursku".

"Turska je Kosovo prihvatila kao bratsku zemlju. Kako ti možeš pored sebe hraniti one (FETO) koji su pokušali izvesti udar na Tursku, ti ćeš za to polagati račun. Pred mojom braćom Kosovarima, onima koje ja poznajem, polagat ćeš račun za to, ja to znam", zaključio je Erdoan.