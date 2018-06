Erdoan nakon glasanja: Doživljavamo demokratsku revoluciju

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan glasao je danas u Istanbulu na vanrednim predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji se danas održavaju u toj zemlji, poručivši da Turska doživljava "demokratsku revoluciju".

- Sa ovim predsjedničkim sistemom Turska je postavila visoko ljestvicu kada je riječ o naporima da se nadmaše okviri savremene civlizacije - rekao je Erdogan posle glasanja.

Erdogan je rekao da je izlaznost izgleda velika i da je 50 odsto birača već glasalo, prenosi AP, napominjući da izborna komisija do sada nije izašla sa podacima. Američka agencija navodi da se ispred Erdoganovog biračkog mjesta okupio veliki broj ljudi koji su skandirali njegovo ime.

#Turkey President Erdogan cast his vote at a polling station in Istanbul. He said country is carrying out "a democratic revolution" through #TurkeyElections2018 by introducing an executive presidential system. #Seçim2018 #Turkey #Turkeyelection #TurkeyElections @AJEnglish pic.twitter.com/C509IxExoJ