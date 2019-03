Erdoan o Trampovoj odluci: U kakvom to svijetu živimo?

ISTANBUL - Predsjednik Republike Turske i Stranke pravde i razvoja (AK Parti) Redžep Tajip Erdoan je istakao da mnoge zemlje i organizacije ne prihvataju odluku koju je potpisao američki predsjednik Donald Tramp o priznanju izraelskog suvereniteta nad Golanskom visoravni u Siriji.

"Evropska unija to ne prihvata, ne prihvata ni Organizacija islamske saradnje, a ni Rusija, ni Kina. Nemoguće je da se nešto tako prihvatiti i u Savjetu bezbjednosti UN-a. Ali, neki svoju dominaciju pokušavaju nametnuti grubim i tiranskim metodama... Zar je to zaista moguće? U kakvom to svijetu danas živimo?", kazao je Erdoan u obraćanju na mitingu u Istanbulu.

Podsjetio je i kako je Tramp prije ove odluke Jerusalim priznao glavnim gradom Izraela.

"Zar može tako? Osim toga, sada Golansku visoravan daje okupatorskom Izraelu. Naravno da će Turska odgovoriti na sve to. Mi smo, u skladu s našom obavezom koju osjećamo, reagovali, reagujemo i nastaviti ćemo i dalje reagovati", rekao je turski predsjednik.

Ponovio je kako nije nemoguće da istanbulska ljepotica Ajasofija prestane biti muzej u koji se naplaćuje ulaz i postane džamija u koju je ulaz slobodan.

Dotakao se i terorističkog napada u džamijama na Novom Zelandu, tvrdeći da se ne radi o običnom napadu.

"Čak ako budu svi šutjeli i ignorisali ovaj napad, mi nećemo šutjeti. Ako ih ima, neka neprijatelji islama ne spavaju mirno", kazao je Erdoan.

Lokalni izbori u Republici Turskoj održaće se naredne nedjelje, a pravo glasa ima 57 miliona birača.

Ukupno 12 političkih partija učestvovaće na lokalnim izborima na kojima se u Turskoj biraju nosioci lokalne uprave, uključujući gradonačelnike, načelnike i lokalne skupštine.

Biračka mjesta na istoku Turske biće otvorena od 7 do 16 sati po lokalnom vremenu, dok će u zapadnom dijelu Turske birači glasati od 8 do 17 sati po lokalnom vremenu.