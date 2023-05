Erdoan optužio opoziciju za saradnju sa Bajdenom

ISTANBUL - Turski predsjednik Tajip Erdoan održao je u danas svoje poslednje predizborne skupove u Istanbulu i optužio opoziciju da radi sa američkim predsjednikom DŽozefom Bajdenom na njegovom svrgavanju.

Ankete pokazuju da Erdogan zaostaje za glavnim opozicionim kandidatom Kemalom Kiličdarogluom dan uoči jednih od najneizvjesnijih izbora u modernoj istoriji Turske.

Ukoliko nijedan od njih ne osvoji više od 50 odsto glasova, 28. maja će biti održan drugi krug.

Na mitingu u istanbulskom okrugu Umranije, Erdoan je podsjetio na Bajdenove komentare "NJujork tajmsu" u januaru 2020. godine, kada je vodio kampanju za Bijelu kuću. Tada je Bajden rekao da Vašington treba da ohrabri Erdoganove protivnike da ga pobijede na izborima, naglašavajući da on ne bi trebao da bude svrgnut državnim udarom.

Komentare, koji su se ponovo pojavili kasnije te godine u videu koji je Bajdena učinio najpopularnijom temom na "Tviteru" u Turskoj, Ankara je tada osudila kao "intervencionističke".

"Bajden je dao naređenje da se Erdoan svrgne, ja to znam. Svi moji ljudi to znaju. Ako je to slučaj, sutra će glasački listići dati odgovor i Bajdenu", rekao je Erdogan /69/.

Erdoan je, takođe, kritikovao Kiličdaroglua zbog njegovih komentara o Rusiji, nazvavši Moskvu važnim partnerom Turske.

"Rusija je bila jedan od naših najvažnijih saveznika u pogledu poljoprivrednih proizvoda", rekao je on.