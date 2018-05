Erdoan ponovo kritikuje Evropu: BiH vam je dovoljno pokazala

ERZURUM - Predsjednik Republike Turske Redžep Tajip Erdoan kritikovao je evropske zemlje koje su zabranile okupljanja AK Partije, a istovremeno dozvolile opoziciji da drže mitinge po evropskim trgovima.

Erdoan je rekao kako je BiH dovoljno pokazala Evropi.

Erdoan se obratio okupljenim građanima na gradskom trgu u istočnom turskom gradu Erzurumu, a tom prilikom se osvrnuo na aktuelna dešavanja.

"Zemlje koje dozvoljavaju teroristima PKK, YPG, PYD, HDP da održavaju mitinge po trgovima Evrope, ne dozvoljavaju to AK Partiji, zatvaraju dvorane. Željeli to ili ne, Bosna i Hercegovina vam je dovoljno pokazala. Trenutno smo u Erzurumu, to vam je dovoljno", poručio je Erdoan.

Podsjetivši kako Turska 24. juna ide na parlamentarne i predsjedničke izbore, Erdoan je kazao da je sada vrijeme za jedinstvo, vrijeme za Tursku.

Dodao je da pojedini kamatni lobiji pokušavaju vršiti pritisak na Tursku, te poručio kako će takvi napori biti uzaludni.

Erdoan se osvrnuo i na uspješnu borbu Turske protiv terorizma, te je istakao kako se niko ne treba igrati s Turskom, u protivnom će poput terorista morati tražiti rupu za skrivanje.

"Poznato je šta smo uradili terorističkim organizacijama. Neka se niko ne igra s nama. Oni koji se budu s nama igrali, kao i teroristi PKK, PYD, ISIS, FETO, svi će morati tražiti rupu da se sakriju", rekao je Erdoan.

Dodao je takođe kako je u sirijskom gradu Afrinu do danas neutralisano 4.475, u sjevernom Iraku je 414, a unutar granica Turske 398 terorista.