Erdoan proglasio pobjedu

U Turskoj je završen drugi krug predsjedničkih izbora. Građani su birali između aktuelnog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana i opozicionog kandidata Kemala Kiličdaroglua.

Prema podacima Anadolije, na osnovu 98,52 odsto prebrojanih glasova, Erdoan je osvojio 52,11 odsto glasova, a kandidat opozicije Kemal Kiličdaroglu 47,89.

Erdoan je večeras proglasio pobjedu i zahvalio građanima koji su njemu i njegovoj partiji ukazali novo povjerenje, kako je rekao, da vodi zemlju narednih pet godina.

"Završili smo drugi krug predsjedničkih izbora u korist naše nacije. Jedini pobjednik ovih izbora je Turska, svih 85 miliona ljudi u našoj zemlji je pobijedilo. Vaša volja je postala turska snaga, neuništiva sila", poručio je Erdoan u obraćanju pristalicama u Istanbulu, prenijela je Anadolija.

U brojkama, Erdogan je za sada osvojio oko 27 miliona glasova, a Kiličdaroglu 24,8 miliona.

Turski javni servis TRT prenio je da je izlaznost bila 84,88 odsto, prenosi Tanjug.

Turski mediji prenose da je počelo okupljanje njegovih pristalica, koji se spremaju za slavlje, a stižu i prve čestitke.

Mađarski premijer Viktor Orban čestitao je turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu na pobjedi na izborima.

"Čestitam, gospodine predsjedniče!", napisao je Orban na turskom jeziku.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe