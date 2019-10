Erdoan sa Amerikancima postigao sporazum: Stopira napade u Siriji

ANKARA - Turska je pristala na petodnevno primirje na sjeveroistoku Sirije, kako bi dozvolila kurdskim snagama da se povuku, nakon čega će operacija "izvor mira" u potpunosti biti obustavljena, saopštio je danas potpredsjednik SAD Majk Pens nakon četvorosatnog razgovora sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom u Ankari.

Američki predsjednik Donald Tramp zahvalio je na Tviteru turskom kolegi, ističući da iz Ankare stiže sjajna vijest i da će biti spaseni milioni života.

Pens je izjavio da je povlačenje kurdskih Narodnih zaštitnih snaga već u toku i da SAD rade na tome da se one pomjere izvan područja od 32 kilometra od granice sa Turskom.

On je izrazio očekivanje da će SAD zadržati jake veze sa Kurdima u Siriji.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!