Erdoan u Parizu: Turska nema namjeru moliti EU za punopravno članstvo

PARIZ – Predsjednik Republike Turske Redžep Tajip Erdoan, koji boravi u zvaničnoj posjeti Francuskoj, nakon sastanka s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom u Parizu, osvrnuo se na proces članstva njegove zemlje u Evropsku uniju (EU), poručivši kako Turska nema namjeru moliti "hoćete li nas napokon primiti”.

"Kao što i nas same to (proces ulaska u EU) u ozbiljnoj mjeri zamara, isto tako zamara i naš narod. Možda će nas to odvesti do određene odluke, jer mi nemamo namjeru stalno govoriti 'hoćete li nas napokon primiti'", poručio je Erdoan, na zajedničkoj konferenciji za novinare.

U Parizu je danas potpisan i Sporazum o vazdušnom odbrambenom sistemu između turske kompanije i francusko-italijanski konzorcij Eurosam.

Osvrnuvši se i na pomenuti sporazum Erdoan je istakao kako to predstavlja vrlo važan korak.

"Ovim smo postigli trilateralni sporazum koji uključuje i Italiju, takođe članicu NATO-a. Nakon ovog momenta potrebno je brzo djelovati i brzo preći na proces proizvodnje", kazao je Erdoan.

Govoreći o borbi protiv terorizma, Erdoan je podvukao da je i dalje potrebno biti oprezan u okviru borbe protiv ID.

"Dok danas vodimo borbu protiv ID-a, našim prijateljima poručujem da je PYD/YPG produžena ruka PKK-a. I protiv njih se na isti način trebamo zajednički boriti. Nažalost, neki naši prijatelji su, kao što vidite, još uvijek uz YPG i PYD, misleći da se tako bore protiv ID. Protiv ID se kuju novi planovi. U tom smislu, mislim da trebamo biti oprezni te solidarnost među našim obavještajnim službama kao i razmjenu informacija podići na viši nivo", kazao je Erdoan.

Erdoan je iskoristio priliku da upozori Francusku kada je riječ o pripadnicima terorističkih organizacija FETO i PKK, koje se, prema njegovim riječima, u ovoj zemlji institucionalizuju.

"Opreznost je vrlo bitna kada je riječ o pripadnicima FETO-a u Francuskoj. Ovdje se kroz svoje organizacije, fondacije i privatne poslove oni institucionaliziraju. PKK se isto tako institucionalizira. U tom smislu, ako se ovdje ne bude oprezno mislim da sutra problem može biti puno veći", poručio je Erdoan.

Erdogan: Cilj Turske nije da Asad ostane na vlasti

Tokom sastanka u Parizu bilo je govora i o dešavanjima u Siriji, a Erdoan je u osvrtu na tu temu izjavio da cilj Turske u Siriji nije rješenje prema kojem bi Bašar al-Asad ostao na vlasti.

"Naš cilj nije rješenje prema kojem bi Asad ostao na vlasti. Naš cilj je održavanje izbora bez Asada, a na kojima bi odlučivala demokratska volja sirijskog naroda", naglasio je Erdoan.

Na pitanje francuskog novinara: "Da li se kajete zbog toga što ste toliko oružja poslali osobama koje ratuju u Siriji?", na što je Erdoan odgovorio pitanjem: "Ko je poslao oružje u Siriju?"

"Vi govorite ustima FETO-a. Jer oni koji stoje iza te operacije su FETO-ovi ljudi, koji su trenutno u zatvoru", odgovorio je Erdoan.

Turski predsjednik je ukazao na to da se njemu postavlja pitanje o slanju oružja u Siriju, a da se ne pita o 4.000 šlepera naoružanja koje su Sjedinjene Američke Države (SAD) isporučile grupama u Siriju.

Makron: Prestati s dvoličnom praksom u odnosima između EU i Turske

Francuski predsjenik Makron je ukazao na vrlo dobru saradnju Turske i Francuske na polju borbe protiv terorizma, te je poručio da ta saradnja može biti primjer.

Makron se osvrnuo i na proces punopravnog članstva Turske u EU, te rekao kako se "treba prestati s dvoličnom praksom u odnosima između Europske unije (EU) i Turske“.

Prema njegovim riječima, "Francuska želi da Evropa bude budućnost Turske i turskog naroda".