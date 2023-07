Erdogan rekao "da": Švedska ulazi u NATO?

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan podržao ulazak Švedske u Alijansu nakon sastanka sa premijerom te zemlje.

Erdogan je ranije danas izjavio da bi njegova zemlja mogla da odobri prustup Švedske alijansi NATO ukoliko se "otvori put da Turska postane deo EU".

Stoltenberg je ocijenio da je ovo istorijski korak koji čini sve saveznike NATO-a jačim i bezbjednijim.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023