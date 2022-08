Erupcija vulkana nedaleko od Rejkjavika

REJKJAVIK - Na jugozapadu Islanda, u blizini prestonice Rejkjavika, došlo je do erupcije vulkana, saopštio je danas Islandski meteorološki zavod.

Na fotografijama i snimcima lokalnih medija vide se lava i dim kako izlaze iz pukotina, prenosi Rojters.

Islandski meteorološki zavod naveo je da je do erupcije došlo u blizini planine Fagradalsfjal, na udaljenosti od 32 kilometra jugozapadno od Rejkjavika, navodi AP.

Do erupcije je došlo na istom mjestu na kojem i u martu prošle godine, kada je vulkan izbacivao fontanu lave iz pukotine duge od 500 do 750 metara.

A drone pilot has captured incredible footage of a volcano erupting in Iceland. Bjorn Steinbekk risked losing his FPV drone as he flew the camera directly over the lava as it continued to shoot and spill from the Fagradalsfjall volcano near Iceland's capital, Reykjavik. pic.twitter.com/Uo3swR3q63