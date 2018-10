Erupcija vulkana poslije zemljotresa i cunamija u Indoneziji

DŽAKARTA - Pet dana poslije katastrofalnog zemljotresa i cunamija na indonežanskom ostrvu Sulavezi u kojem je nastradalo 1.234 ljudi, proradio je i vulkan Soputan.

Rano jutros dogodila se erupcija vulkana koji se nalazi na sjeveru ostrva, na oko 600 kilometara sjeveroistočno od Palua, ali nema izvještaja o eventaulnim žrtvama ili šteti.

U zemljotresu je uništeno više od 65.000 kuća, a raseljeno više od 60.000 ljudi kojima je neophodna pomoć.

Vrijeme ističe i za spasavanje ljudi zarobljenih u ruševinama, pa vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti i veći, prenosi Rojters.

Predsjednik Joko Vidodo dolazi danas u drugu posjetu pogođenoj oblasti.

Najmanje sedam kargo aviona sletjelo je jutros na aerodrom u Paluu noseći više tona humanitarne pomoći. Na avionima se nalazi zvaničan natpis na kojem piše "Pomoć predsjednika Republike Indonezije".

A volcano has just erupted on Indonesia's Sulawesi, just days after an earthquake and tsunami devastated areas on the western side of the island.

Mount Soputan, in North Sulawesi erupted about an hour ago. pic.twitter.com/O8jQMkHBoP