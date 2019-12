Erupcija vulkana na Novom Zelandu, jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula, a nekoliko ih je povrijeđeno u ponedjeljak u erupciji vulkana na novozelandskom Bijelom ostrvu, popularnom turističkom odredištu, na kojem je u vrijeme erupcije bilo manje od 50 ljudi. Policija je saopštila da su 23 osobe spasene, ali upozoravaju i da bi broj mrtvih mogao rasti, javlja BBC.

"Neki od njih prevezeni su na obalu, a među njima je najmanje jedna osoba u kritičnom stanju", stoji u policijskoj izjavi, dok je Služba hitne pomoći St John's saopštila da je oko 20 povrijeđenih kojima je potrebna medicinska pomoć.

Vulkanolog Bred Skot rekao je na lokalnoj radio-stanici Magic Talk da je riječ o značajnoj erupciji, objavio je lokalni informativni portal Newshub.

"Bila je to prilično eksplozivna erupcija i značajno je pogodila ostrvo i površinu glavnog kratera. Nažalost, na ostrvu nema puno skloništa - ljudi su bili prilično izloženi", izjavio je Skot.

Novozelandska nacionalna agencija za upravljanje u kriznim situacijama (NEMA) izdala je nacionalno upozorenje zbog umjerene vulkanske erupcije.

"Umjerena erupcija vulkana na Bijelom ostrvu opasna je u neposrednoj blizini vulkana", rečeno je.

Bijelo ostrvo aktivni je vulkan 48 kilometara od istočne obale Sjevernog ostrva Novog Zelanda.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt