Eruptirala Etna, oblak se širi prema gradu (VIDEO)

KATANIJA - Čuveni vulkan Etna na Siciliji ponovo je eruptirao i počeo da izbacuje lavu.

Pojačane aktivnosti ovog vulkana trajale su posljednje dvije nedjelje, a od danas je počeo da izbacuje lavu, ali i oblak pepela koji dostiže visinu od nekoliko kilometara.

Početna aktivnost prije oko dvije nedjelje bila je prilično blaga i stabilna tokom većine tog vremena.

Od juče je primijećeno postepeno povećanje, koje je eskaliralo danas popodne, počevši od oko 14.20 po lokalnom vremenu, praćeno naglo rastućim signalom tremora, što je tipično za Etnu.

Visina oblaka pepela je prema posljednjim izvještajima vulkanskog opservatorijuma INGV Katanija procijenjena na oko 4500 metara nadmorske visine, iako se čini da je to potcijenjeno.

An Italian photographer captured some incredible video of Mount Etna erupting explosively at the volcano's Voragine crater on Monday evening. pic.twitter.com/zUQvlC0WhC