Eruptirao vulkan na Indoneziji, na stotine evakuisanih

Najmanje 800 ljudi evakuirano je u indonezijskoj pokrajini Sjeverni Sulawesi nakon višestrukih erupcija tamošnjeg vulkana Ruang, koji je danima izbacivao lavu i oblake pepela, objavila je državna vulkanološka agencija.

Vulkan, smješten na otoku Ruang oko 100 km od glavnog grada provincije Manado, eruptirao je više od tri puta od utorka.

Vlasti su podigle nivo upozorenja na drugi najviši nivo nakon povećane aktivnosti, rekla je službenica indonezijskog Centra za vulkanologiju i smanjenje geoloških opasnosti (PVMBG) Heruningtyas Desi Purnamasari.

Erupciju Ruanga potaknuli su nedavni potresi na ostrvu, pri čemu je planina u nebo izbacivala opasne i “eksplozivne vruće oblake” visoke čak 1,8 km, rekla je.

