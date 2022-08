Eskalirao sukob Izraela i Palestine: Tel Aviv otvara skloništa

TEL AVIV - Opština Tel Aviv saopštila je da otvara javna skloništa po uputstvima vojne komande, a nakon izraelske akcije "Zora" u kojoj je ubijen vođa palestinske organizacije Islamski džihad.

Rakete koje su večeras lansirane iz Gaze još nisu usmjerene na Tel Aviv, prenio je dnevnik "Tajms of Izrael".

Islamski džihad preuzeo je odgovornost za večerašnje raketiranje južnog i centralnog dijela Izraela iz Pojasa Gaze, nakon što je izraelska vojska pokrenula voju operaciju "Zora" u kojoj je ubijeno najmanje 10 ljudi, uključujući jednog od komandanata te palestinske organizacije. a desetine povrijeđeno.

The moment when Israeli occupation airstrikes targeted Palestine Tower in Gaza pic.twitter.com/UzTVC8wxrv