Eskalirao sukob u Nagorno-Karabahu, najavljena mobilizacija

Sukob u Nagorno-Karabahu eskalirao je danas, a stradala su i tri vojnika u novom sukobu između jermenskih i azerbejdžanskih snaga u ovom regionu, prenose mediji.

Naime, još od početka sedmice zabilježeni su sukobi između vojske Azerbejdžana i armenskih snaga na ovom području, a situacija je dodatno eskalirala danas kada je prema tvrdnjama novinara koji se nalaze u ovoj regiji azerbejdžanska vojska pokrenula napade u blizini koridora Lachin, jedine poveznice Nagorno-Karabaha s Armenijom.

Borbe su se intenzivirale i u sjeveroistočnom dijelu Nagorno-Karabaha gdje su snage Azerbejdžana, uz pomoć dronova Bayraktar TB-2, uništile armensku jedinicu u blizini Drmbona.

Zbog eskalacije sukoba, lider nepriznate regije Nagorno-Karabah Arajik Harutjunjan proglasio je djelimičnu mobilizaciju zbog zaoštravanja situacije.

"Harutjunjan je potpisao ukaz prema kojem se od 3. avgusta 2022. godine u Nagorno-Karabahu najavljuje djelimična vojna mobilizacija", piše ruska agencija RIA.

Fighting between Azerbaijan and Armenia has escalated again in recent days. This footage shows an Azerbaijani Tb2 strike against an Armenian transport truck. pic.twitter.com/wE06OuImw4