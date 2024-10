Europol: Zaplijenjeno 14 miliona evra falsifikovanih novčanica

HAG - Policijske agencije iz 18 zemalja zaplijenile su više od 14 miliona evra falsifikovanih novčanica u operaciji "Mamac", saopštio je Europol.

U saopštenju se navodi da je Europol koordnisao akciju, koju su predvodile Španija, Portugal i Austrija.

Cilj operacije bio je da se prekine distribucija lažnih novčanica poštanskim službama širom Evrope, prenosi Srna.

Tokom operacije zaplijenjena su 174 paketa sa falsifikovanim novčanicama, što je navelo policiju da pokrene 144 nove istrage. U akciji je presretnuto 148.130 falsifikovanih predmeta, uključujući 134.949 evra u novčanicama i novčićima, te 9.186 britanskih funti i 3.959 dolara.

Iz Europola dodaju da su najčešće bile novčanice od 50 i 20 evra.

Over €14 million in counterfeit currency seized across 18 countries in #OperationDECOY, led by and coordinated by Europol. 174 parcels intercepted, triggering 144 new investigations. More in our press release.https://t.co/ZznMgdHEL8 pic.twitter.com/oZ4Cs6Cv7K