Evakuacija 50 hiljada ljudi zbog požara

​LOS ANĐELES - Zvaničnici vatrogasne službe američke savezne države Kalifornije naložili su rano jutros evakuaciju 50.000 ljudi iz naselja sjeverno od Los Anđelesa.

Za nekoliko časova požar se proširio na područje od 2.000 hektara i ugrožava naselja na obodu grada Santa Klara, 65 kilometara severno od Los Anđelesa.

Američki mediji sinoć su javili da je 200.000 ljudi ostalo bez struje.

Vlasti su juče naložile i evakuaciju naselja severno od San Franciska.

Meteorolozi su najavili da će vetar koji doprinosi širenju požara danas oslabiti, ali da se sutra očekuje ponovno pojačanje.

