Evakuacija Sidnejske opere, curi gas

SIDNEJ - Prema izvještajima lokalnih medija, čuvena Sidnejska opera evakuisana je, dok su okolne ulice zatvorene, zbog curenja gasa u zgradi opere.

Kako prenose mediji, evakuisano je preko 500 ljudi, što iz zgrade opre, što iz okolnih ulica. Na lice mjesta odmah su stigle vatrogasne ekipe i spasilački timovi.

Na terenu je i kompanija koja obezbjeđuje gas, i njihovi članovi zajedno s vatrogascima pokušavaju da otkriju uzrok curenja gasa. Takođe, konstantno se mjeri nivo gasa u vazduhu.

Prema nezvaničnim informacijama, najvjerovatnije je došlo do oštećenja gasovoda zbog rekonstrukcije dijela Sidnejske opere.

A low pressure gas main has been hit during construction at the Sydney Opera House. People have been evacuated from the building, part of the Botanic Gardens and a nearby residential block. @nswpolice have blocked off the forecourt. Still a strong smell of gas #gasleak @2GB873 pic.twitter.com/m2KnQK4BuX