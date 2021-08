Evakuacija oko Atine, toplota i vjetar otežavaju gašenje

ATINA - Stotine ljudi evakuisano je brodovima sa ostrva u blizini Atine, dok se Grčka, za koju se prognoziraju jaki vjetrovi i visoke temperature, četvrti dan bori s požarom.

Plovila obalske straže uz pomoć turističkih brodova prevezla su od sinoć 631 osobu sa tri plaže na ostrvu Evia, gdje je požar koji traje od utorka uništio ogromno područje pod šumom i stigao do mora.

Svi su prebačeni na bezbjedno mjesto, a patrole će se nastaviti u hitnim slučajevima, potvrdio je zvaničnik obalske straže, prenosi Rojters.

Atinsko nebo ponovo je prekrio gust dim od požara na sjevernoj periferiji grada, koji je se juče ponovo razbuktao nakon što se vatra stišala početkom nedjelje, a vatrogasne brigade i vojska koja je stigla u pomoć nisu u stanju da zaustave požar koji je obuhvatio sjeverno predgrađe Atine i koji je stigao do magistralnog puta prema Lamiji gdje je prekinut saobraćaj.

Više od 10 naselja u regionu Varibobija, Agio Stefanosa, Kapandritija, Polidendrija je evakuisano, a stižu nova upozorenja građanima da napuštaju domove i u drugim naseljima jer se vatra približava.

Stanovnici u Votonasu i Maratonu takođe su dobili naređenje da krenu ka obali jutros u pet sati, pošto je vatrogasna služba upozorila da se glavni požar podijelio na više frontova, šireći se u različitim pravcima.

Brojna predgrađa su evakuisana dok požar bukti oko glavnog autoputa koji povezuje Atinu sa sjevernom Grčkom, a stotine vatrogasaca uz pomoć aviona za gašenje pokušava da spriječi vatra dopre do obližnjeg grada Maratona.

Temperature su preko 40 stepeni Celzijusa tokom cijele nedjelje, a ni danas se ne očekuje popuštanje, dok dodatnu poteškoću može da stvori olujni vetar koji se najavljuje i koji će dalje širiti požar.

Do sada je najmanje devet ljudi prevezeno u bolnice s različitim stepenom povreda, među njima i dva dobrovoljna vatrogasca s teškim opekotinama, koji se nalaze u jedinicama intenzivne njege u Atini, potvrdili su zdravstveni zvaničnici.

Izvještaji od petka ujutru ukazuju na to da je na desetine kuća izgorjelo ili oštećeno, a procjenjuje se da je požar do sada uništio površinu od najmanje 4.500 do 5.000 hektara.

Svi građani i turisti koji se nalaze u Grčkoj dobili su sinoć SMS upozorenje o požarima.

"Ekstremna opasnost od požara u narednim danima. Izbjegavajte bilo kakve akcije koje bi mogle da izazovu požar", navodi se u poruci.

U poruci se dodaje da je zabranjen pristup šumama i šumskim područjima, a savjetuje se i da se izbjegavaju nepotrebna putovanja.