Evakuacija zaposlenih u CNN-u

NJUJORK - Njujorška policija dozvolila je zaposlenima u lokalnim prostorijama američke televizije CNN da se vrate na posao nakon noćašnje evakuacije izazvane lažnom dojavom o postavljenim bombama, prenosi AP.

Navodi se da je policija objavila da je muškaraca koji je imao akcenat sa juga SAD pozvao CNN nešto poslije 10 sati sinoć i kazao da je pet bombi postavljeno u prostorijama televizije u zgradi "Time Warnera" na Menhetnu.

Policija je saopštila da je zgrada evakuisana i u njoj je prvo obavljena preliminarna istraga, a potom su prostorije pretražili i pripadnici jedinice za detoniranje bombi.

Za to vrijeme CNN je ispred zgrade nastavio sa programom uživo.

.@donlemon reports from outside CNN's New York offices after an evacuation was ordered due to a phoned bomb threat https://t.co/fR31rrQtzZ pic.twitter.com/UXtFWuxreR