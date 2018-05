Evakuisan aerodrom u Pertu, ubrzo stanje normalizovano

PERT - Aerodrom u Pertu u Australiji danas je bio evakuisan zbog požarnog alarma, ali su stvari vraćene "na normalu" kada je završen uviđan dežurnih službi i utvrđeno da nema nikakve opasnosti.

Hitne službe pojurile su na lice mjesta nakon što je alarm oglašen, a desetine putnika objavilo je fotografije evakuacije na društvenim mrežama, prenosi "Dejli mejl".

Avion kompanije "Singapur erlajns" ostao je blokiran na pisti dok evakuacija nije bila završena i dok su hitne službe provjeravale uzrok oglašavanja alarma.

Aerodrom je preko Twittera saopštio da je uzbuna prošla i da se putnici polako vraćaju na svoje terminale, nakon što su hitne službe završile uviđaj.

I have to say @PerthAirport that was a pretty chaotic #Evaluation - staff didn’t seem to know where to send anyone. Just glad it wasn’t anything serious