Evakuisan avion Olafa Šolca u Tel Avivu (VIDEO)

TEL AVIV - Neposredno pred polijetanje aviona njemačkog kancelara Olafa Šolca, oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost u Tel Avivu, prijestonici Izraela. Snimak drame koja se odigrala na aerodromu Ben Gurion se pojavio na društvenim mrežama.

Šolf se sa svojim saradnicima već ukrcao u avion, ali je stiglo hitno obavještenje da svi moraju da napuste avion i da legnu na pistu. On je brzo evakuisan i odvezen je do skloništa koja se nalaze unutar samog aerodroma.

NOW - German government plane is evacuated in Tel Aviv, German Chancellor Scholz is taken to a bomb shelter. pic.twitter.com/zXvN4XZBYc