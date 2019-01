Evakuisani konzulati u Melburnu i Kanberi

SIDNEJ - Nekoliko stranih konzulata u Melburnu i Kanberi evakuisano je danas nakon što su primili sumnjive pakete.

Na sajtu australijske vlade objavljeno je da je zabilježeno najmanje 10 incidenata sa opasnim materijalima u Melburnu, a policija, vatrogasci i ambulantna kola nalaze se ispred diplomatskih predstavništava Indije, Nemačke, Italije, Španije i Južne Koreje, navodi AP.

UPDATE: US and British diplomatic offices reportedly among nearly a dozen consulates targeted by ‘suspicious packages’ in Melbourne https://t.co/aLRx1sf5wb pic.twitter.com/4pqVNvVln1