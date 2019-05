Evakuisano blizu 800.000 ljudi

NJU DELHI - Vlasti Indije evakuisale su blizu 800.000 ljudi iz područja na istočnoj obali ove zemlje, gdje se očekuje udar snažnog ciklona.

Prognozirano je da će ciklon "Fani" stići do obale sutra praćen vjetrom brzine 170 do 180 kilometara na čas, sa udarima brzine do 200 kilometara na čas.

Milioni ljudi žive u oblastima koje su na putu kretanja oluje, prenio je "Sputnjik".

Objavljeno je "narandžasto upozorenje" povodom dolaska opluje u državama Odiša i Zapadni Bengal, kao i u pojedinim okruzima države Andhra Pradeš.

Meteorološka služba objavila je da se ciklon kreće iznad Bengalskog zaliva prema sjeveroistoku brzinom od 15 kilometara na čas.

Indijske službe za vanredne intervencije trenutno vrše intenzivne pripreme za dolazak oluje.