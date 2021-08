Ever Given uspješno prošao kroz Suecki kanal

KAIRO - Teretni brod Ever Given, koji je u martu potpuno blokirao Suecki kanal, danas je uspješno prošao tim plovnim putem i uplovio u Crveno more.

Uprava Sueckog kanala (SCA) je danas saopštila da je brod uplovio u Suecki kanal na putu iz Britanije za Kinu, kao dio konvoja od 26 plovila, a da su za vrijeme njegovog prolaska bile preduzete dodatne bezbjednosne mjere, prenosi Rojters.

Ever Given su, naime, tokom plovidbe kroz Suecki kanal pratila dva tegljača kao i grupa iskusnijih kormilara koje je odredila SCA.

Teretni brod Ever Given, dugačak 400 metara, zaglavio se u kanalu 23. marta, pošto su ga jaki vetrovi nasukali na obalu.

Operacija izvlačenja broda je trajala šest dana, uz pomoć tegljača i bagera, a tokom tog procesa nastradala je jedna osoba.

Svjetska trgovina bila je poremećena jer stotine brodova nije moglo da prođe vodni put dugačak 193 kilometra, koji spaja Mediteransko i Crveno more i predstavlja prečicu između Azije i Evrope.

Nakon što je 29. marta pomjeren i odblokiran, brod je po sudskom nalogu zapljenjen i držan u jezeru između dva dijela kanala, nakon čega je japanska firma "Šoei Kisen", koja je vlasnik broda, postigla sporazum sa upravom Sueckog kanala o naknadi štete nastale zbog blokade plovnog puta.