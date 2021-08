Ever given ponovo pokušava da prođe u Suecki kanal

KAIRO - Teretni brod Ever Given, koji je u martu potpuno blokirao Suecki kanal, ponovo će sutra pokušati da prođe tim putem, saopštila je Uprava Sueckog kanala.

Izvor iz Uprave rekao je za Tas s da će brod uploviti u Suecki kanal iz Port Saida rano ujutro, kao i da će biti preduzete dodatne sigurnosne mjere dok bude prolazio.

Ever Given će tokom plovidbe kroz Suecki kanal, koja traje od 10 do 12 sati, pratiti dva tegljača.

Ever Given se vraća iz Roterdama, gdje je stigao krajem jula.

Teretni brod Ever Given dugačak 400 metara, zaglavio se u kanalu 23. marta pošto su ga jaki vjetrovi nasukali na obalu.

Operacija odglavljivanja je trajala šest dana uz pomoć tegljača i bagera, a tokom tog procesa nastradala je jedna osoba.

Svjetska trgovina bila je poremećena jer stotine brodova nije moglo da prođe vodni put dugačak 193 kilometara, koji spaja Mediteransko i Crveno more i predstavlja prečicu između Azije i Evrope.

Nakon što je 29. marta pomjeren i odblokiran, brod je po sudskom nalogu zaplijenjen i držan u jezeru između dva dijela kanala, nakon čega je japanska firma "Šoei Kisen", koja je vlasnik broda, postigla sporazum sa upravom Sueckog kanala o naknadi štete nastale zbog blokade tog plovnog puta.