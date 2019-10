Evropa da preuzme zarobljene džihadiste

VAŠINGTON - SAD su već preuzele najopasnije militante "Islamske države" iz zatvora u Siriji i sada Evropa treba da primi ostale, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je na Twitteru napisao da se u SAD nalaze najopasniji zatvorenici džihadisti, kao i da Turska i Kurdi ne smiju dozvoliti pripadnicima "Islamske države" da pobjegnu.

"Evropa treba da ih primi nazad, nakon brojnih zahtjeva. Trebalo bi to sada da učine. Oni nikada neće doći u SAD, niti će im to biti dozvoljeno", naglasio je Tramp.

Tramp je u četvrtak, 10. oktobra, potvrdio da su SAD iz Sirije sklonile džihadste "Islamske države" Aleksandu Kotija i El Šafija Elšeika, koji su povezani sa obezglavljivanjima u Siriji. Ova dvojica džihadista nalaze na bezbjednoj lokaciji koju kontroliše Amerika.

TASS podsjeća na plan američke strane da dvojicu džihadista preveze u SAD, kako bi im se tamo sudilo.

Turska je u srijedu, 9. oktobra, započela ofanzivu pod nazivom "Operacija mirno proljeće" na sjeveroistoku Sirije.

Ofanziva turske vojske započeta je vazdušnim napadima na položaje kurdskih jedinica u Siriji, a Ankara je saopštila da je cilj operacije stvaranje tampon zone duž tursko-sirijske granice, gdje bi se mogle vratiti sirijske izbjeglice koje se trenutno nalaze u Turskoj.

Sirijska državna novinska agencija Sana je operaciju turske vojske nazvala činom agresije, a postupke Ankare je osudila i međunarodna zajednica.

The U.S. has the worst of the ISIS prisoners. Turkey and the Kurds must not let them escape. Europe should have taken them back after numerous requests. They should do it now. They will never come to, or be allowed in, the United States!