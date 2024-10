Evropa na nogama zbog vojnika iz Sjeverne Koreje (VIDEO)

KIJEV - ​Prema izvještajima ukrajinskih i južnokorejskih izvora, hiljade sjevernokorejskih vojnika uskoro bi mogle da se pridruže Rusiji u borbi protiv Ukrajine, što je ponovo oživjelo diskusiju o mogućnosti slanja evropskih trupa u Ukrajinu kako bi se podržala njena odbrana, piše američki portal "Politico".

Litvanski ministar spoljnih poslova Gabrijelijus Landsbergis izjavio je prije dva dana za isti medij da je došlo vrijeme da evropske zemlje razmotre prijedlog francuskog predsjednika Emanuela Makrona o slanju vojske u Ukrajinu.

"Ako se potvrdi da su ruske jedinice opremljene sjevernokorejskom municijom i vojnicima, moramo ponovo razmotriti opciju slanja trupa i ostale Makronove prijedloge" rekao je Landsbergis, koji se istakao kao jedan od najglasnijih evropskih zagovornika pomoći Ukrajini.

Francuski predsjednik je ovu ideju iznio još u februaru, ali ju je njemački kancelar Olaf Šolc brzo odbacio, obećavši da evropske ili NATO snage neće biti raspoređene u Ukrajini.

"Nažalost, opet kasnimo, reagujemo sa zakašnjenjem, ali vjerujem u našu sposobnost da preduzmemo sve potrebne korake kako bi se ideje predsjednika Makrona ostvarile" dodao je Landsbergis.

At least 11,000 North Korea troops have been initially deployed to support Russia’s ongoing invasion of Ukraine. Footage shows them marching in Russia at a training ground. Expected to be ready for combat by November 1st. pic.twitter.com/b45jhgWgOH