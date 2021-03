Evropa predložila kovid pasoše

BRISEL - Evropska komisija predložila je danas stvaranje digitalnih zelenih sertifikata, kako bi se olakšalo slobodno kretanje unutar EU tokom pandemije KOVID-19.

Digitalni zeleni sertifikat biće dokaz da je osoba vakcinisana protiv KOVID-19 ili dobila negativan rezultat testa ili se oporavila od KOVID-19 i ima antitela.

U EK kažu da njihov prijedlog sertifikata prihvata potvrde o vakcinaciji vakcinama koje su dobile odobrenje za promet širom EU, ali da države članice mogu odlučiti da prihvate i druge vakcine kao uslov slobodnog putovanja na njihovoj teritoriji.

Sertifikati će biti dostupani za sve građana EU, priznati u svim zemljama EU, biće besplatni i izadavaće se u digitalnom ili papirnom formatu.

"Namjera nam je da ovim sertifikatima pomognemo zemljama članicama da vrate slobodno kretanje na bezbjednan, odgovorn i kredibilan način”, poručila je predsjednica EK, Ursula fon der Lajen.

Sertifikati će sadržati ograničeni skup informacija kao što su ime, datum rođenja, datum izdavanja, relevantne informacije o vakcini (testu), oporavku i jedinstveni identifikator potvrda.

Digitalni zeleni sertifikat će važiti u svim državama članicama EU, u Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švajcarskoj, i biće davani za građane EU i članove njihovih porodica bez obzira na nacionalnost, kao i za nosice boravišnih dozvola u EU.

U Komisiji navode da će sistem digitalnih zelenih sertifikata biti "privremena mjera", koja će biti suspendovana čim SZO proglasi prekid pandemije Kovid-19.

