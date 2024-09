Evropa se sprema za velike poplave, mogle bi biti najgore u 1000 godina (FOTO)

Centralna Evropa priprema se u četvrtak za najgore poplave zadnjih decenija zbog prolaska ciklona Borisa što se očekuje ovaj vikend. Po češkim i poljskim meteorolozima, u nekim područjima njihovih zemalja moglo bi pasti do 400 litara kiše po metru kvadratnom u iduća četiri dana, a u Austriji i Slovačkoj oko 200 litara.

Kulturne manifestacije predviđene za ovaj vikend otkazane su u te četiri zemlje zbog najavljenog prolaska ciklona. Retencije za prihvatanje vode, ponajprije u blizini brana, ispražnjene su kako bi mogle primiti toliku vodu. U Poljskoj su oglašeni meteoalarmi za jug zemlje, prije svega gradove na Odri kao što su Vroclav i Opole.

"Postoji realan rizik od lokalnih poplava u petak i nedjelju" upozorili su poljski meteorolozi.

Foto: Pixnio

U Vroclavu, koji ima 675.000 stanovnika, opština je osnovala krizni štab. Po češkom ministru okoline Petru Hladiku, situacija u zemlji "mogla bi biti slična onoj 1997. i 2002."

Poplave 1997. pogodile su Moravsku, na istoku Češke. Poginulo je 50 ljudi i bilo je nekoliko milijardi američkih dolara štete. Upravo u toj regiji i ovaj se put očekuju najgore padavine. Godine 2002. poplave su pogodile zapad zemlje, odnijevši 17 ljudskih života i izazvavši još veću štetu nego 1997. godine.

Foto: Pixnio

Gradovi u Moravskoj podigli su barijere protiv poplava i pripremili vreće s pijeskom u očekivanju oluje koju će pratiti vjetrovi brzine do 100 kilometara na sat. Desetine kulturnih manifestacija u regiji otkazani su uključujući godišnji festival vina u Znojmu koji privlači desetine hiljada posjetilaca.

Otkazan je i rimski festival u Karnuntumu u Austriji. Po austrijskoj televiziji "ORF", vodostaj Dunava mogao bi narasti do nivoa koji nisu viđeni pet do deset godina. Austrijski kancelar Karl Nehamer rekao je da je vojska spremna rasporediti do hiljadu vojnika bude li potrebno. Slovačka vojska i vatrogasci dobrovoljci takođe su u pripravnosti.

Padavine bi mogle biti veće od onih koje su pogodile centralnu Evropu 2013., a koje su tada bile smatrane najgorima u hiljadu godina, upozorava slovačka meteorološka služba "imeteo.sk". S premještanjem hladnog vala nad Evropom prema istoku, prvi je snijeg pao i na slovenskoj Kredarici. Olujno nevrijeme najviše problema izazvalo je u slovenskom primorju. U slovenskoj Istri u samo nekoliko sati palo je više kiše nego što uobičajno padne tokom cijelog ljeta, prenose "24Sata".

