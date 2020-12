Evropa se zaključava uoči praznika

BERLIN - Zbog pogoršane epidemiološke situacije, a uoči božićnih i novogodišnjih praznika evropske zemlje poostravaju već postojeće restriktivne mjere.

Njemačka je u ponoć ušla u potpuno lokdaun, a Francuska dosadašnji lokdaun zamijenjuje policijskim časom.

Mjere će trajati u Njemačkoj do 10. januara i u tom periodu će raditi samo esencijalne prodavnice poput supermarketa i apoteka, kao i banke.

Škole će, takođe, biti zatvorene tokom tog perioda, a od poslodavaca će se tražiti da zatvore preduzeća ili da njihovi zaposleni rade od kuće.

Tokom božićnih praznika od 24. do 26. decembra doći će do laganog popuštanja: tada će biti dozvoljeno da kao gosti u nečiju kuću dođu najviše četiri osobe i to iz najužeg porodičnog kruga, a koje ne pripadaju jednom domaćinstvu, prenosi Deutsche Welle.

Za doček Nove godine biće na snazi zabrana okupljanja.

Ovaj Božić će biti potpuno drugačiji i u crkvama: minimalna udaljenost je jedan i po metar uz obaveznu masku. Ove godine pjevanje nije dozvoljeno. Pravila se takođe odnose na sinagoge i džamije.

U Francuskoj će policijski čas važiti od 20 sati uveče do šest ujutru, kada ljudi neće moći bez dozvole da izađu iz kuća.

Izuzetak će biti Badnje veče ali će pravilo važiti za doček Nove godine, piše BBC.

Barovi i restorani biće zatvoreni barem do 20. januara.

Nove mjere "zaključavanja" koje, između ostalog, podrazumevaju zatvaranje škola i prodavnica na najmanje pet nedjelja, donijete su i u Holandiji.

Škole, prodavnice koje nisu od vitalnog značaja, muzeji, teretane, pozorišta i frizerski saloni zatvoreni su od ponoći do 19. januara. Restrikcije će biti ublažene oko Božića kada će holandska domaćinstva moći da ugoste tri umjesto dva gosta.

Italijanski premijer Ðuzepe Konte pozvao je građane da izbjegavaju "neodgovorno" okupljanje tokom praznika i najavio moguće poostravanje mjera u tom periodu.