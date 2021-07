Evropa u borbi sa poplavama, više od 180 ljudi izgubilo život

BERLIN - Broj stradalih u poplavama koje su pogodile više evropskih zemalja porastao je danas na više od 180.

U južnom dijelu Nemačke, stradala je najmanje jedna osoba, preneo je Rojters.

Pojedina vozila je odnijela bujica, a dijelovi zemlje zatrpani su blatom u okrugu Berhtesgadener Land u Bavarskoj, koji je najnoviji region koji je pogođen katastrofalnim kišama i poplavama.

Stotine spasilaca traga za preživjelima u okrugu koji se graniči sa Austrijom.

"Nismo bili spremni za ovo", rekao je upravnik okruga Berhtesgadener Land Bernhard Kern, dodajući da se situacija drastično pogoršala kasno sinoć ostavljajući malo vremena za djelovanje hitnih službi.

Sa današnjom žrtvom u južnom dijelu zemlje, njihov je broj porastao u Njemačkoj na 157, dok je širom Evrope život izgubilo 184 ljudi.

Oko 110 ljudi je stradalo u okrugu Arvajler južno od Kelna, koji je i najviše pogođen poplavama, a očekuje se da će poslije povlačenja vode biti pronađeno još žrtava, saopštila je policija.

Poplave su uglavnom pogodile njemačke pokrajine Rajna-Palatinat i Severnu Rajnu-Vestfaliju, gdje je stradalo najmanje 46 osoba.

In this home, floodwaters reached half way up the walls of the 1st floor. The owners found safety on the 2nd. They only moved in 6 months ago. "It happened slowly at first; we hand sandbags stacked up. Suddenly the water surrounded the house from every direction," says owner Vera pic.twitter.com/XPydjeVu6i

U poplavama koje su pogodile Belgiju stradalo je najmanje 27 osoba.

U toj zemlji u utorak će biti dan žalosti, dok vodostaj reka opada, a akcija čišćenja je u toku.

Vojska je poslata u grad Pepinster, gdje je došlo do urušavanja više zgrada.

Na desetine ljudi u Belgiji je bez električne energije, a problem je i snabdijevanje vodom za piće.

Zvaničnici hitnih službi u Holandiji naveli su da se situacija donekle stabilizovala u južnom dijelu provincije Limburg, gdje je posljednjih dana evakuisano na desetine hiljada ljudi, dok je sjeverni dio zemlje i dalje u stanju pripravnosti.

U Limburgu su vlasti i dalje zabrinute za puteve i mostove.

A big cleanup operation is underway in the areas affected by the floods. All these tractors and trucks belong to volunteers, people from all over the region who came here to help. They say authorities haven’t shown up and are not coordinating the operation #Hochwasserkatastrophe pic.twitter.com/LColTdJTrO